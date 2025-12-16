10 млрд юаней в кармане: упитанный китайский миллиардер ищет невесту в соцсетях
Богатый китайский мужчина разместил в соцсетях объявление о поиске невесты. Он утверждает, что ищет девушку, которая разделила бы его взгляды, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на South China Morning Post.
В соцсетях миллиардер подписан как Лю Синь. Он утверждает, что занимается инвестициями. По словам мужчины, он является обладателем 10 миллиардов юаней (110 миллиардов рублей).
Также у китайского олигарха есть недвижимость в двух провинциях и несколько автомобилей Rolls-Royce. Лю рассказал, что всегда делал упор на карьере, потому у него почти нет романтического опыта.
Мужчина утверждает, что «определенно не урод, хотя и довольно упитан». Он также заявил, что исключительно патриотичен и считает себя националистом.
Под объявлением о поиске невесты уже тысячи комментариев. Многие женщины оставляют информацию о себе и фотографии.
