В Павлово-Посадской «Гимназии» прошли очередные дебаты
Фото - © Движение Первых Павлово-Посадского округа
Совместно с Молодежным объединением «ТОМ-22» Центральной Библиотеки Павлово-Посадского городского округа были вновь организованы дебаты, где участники проекта «Первые» успешно смогли представить разные стороны актуальных вопросов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Ребятам предложили подискутировать на темы:
— ГДЗ приносит пользу или только вредит?
— Нужны ли заимствования в русском языке, или они только портят его?
— Клонирование людей: этично ли это?
Для обоснования своих позиций юные павловопосадцы заранее изучали литературу, находя интересные факты из истории. Блестящие выступления были не только у тех, кто уже участвовал в дебатах, но и у новичков.
«Мы уверены, что впереди у „Первых“ еще больше свершений, а мы и дальше продолжим сотрудничать с библиотекой и устраивать подобные мероприятия», — отмечает руководство гимназии.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.
«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.