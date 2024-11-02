В Павлово-Посадской «Гимназии» прошли очередные дебаты

Ребятам предложили подискутировать на темы:

— ГДЗ приносит пользу или только вредит?

— Нужны ли заимствования в русском языке, или они только портят его?

— Клонирование людей: этично ли это?



Для обоснования своих позиций юные павловопосадцы заранее изучали литературу, находя интересные факты из истории. Блестящие выступления были не только у тех, кто уже участвовал в дебатах, но и у новичков.

«Мы уверены, что впереди у „Первых“ еще больше свершений, а мы и дальше продолжим сотрудничать с библиотекой и устраивать подобные мероприятия», — отмечает руководство гимназии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.