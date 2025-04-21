Зоны отдыха и спорта построят по программе реновации в московских Черемушках

На улице Гарибальди в Москве возведут жилые дома на 6 гектарах

В московском районе Черемушки на улице Гарибальди в рамках программы реновации в ближайшие годы возведут жилые дома на шести гектарах, создадут зоны отдыха и спорта, а общая площадь застройки должна превысить 300 тысяч квадратных метров, сообщает «Царьград» .

Как уточняется на официальном сайте мэра и правительства столицы, планируется создание жилого квартала с полной инфраструктурой и всем необходимым для комфортной жизни.

Ранее сообщалось, что в России за первый квартал 2025 года резко вырос спрос на жилье в новостройках — на 15%. Заметнее всего прирост на рынке однокомнатных квартир и студий: +7% в каждом из этих сегментов.

По словам управляющего директора «Авито Недвижимости» Дмитрия Алексеева, отчасти это связано с реализацией отложенного спроса. Из-за постепенного снижения доходности депозитов покупатели возвращаются к приобретению недвижимости.