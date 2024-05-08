Жительница красноярской глубинки 20 лет пытается легализовать избу-призрак

Екатерина К. из города Канск (Красноярский край) уже 20 лет пытается оформить в собственность дом, в котором проживает, но все ее старания тщетны. Ветхого строения, в котором она живет с 1991 года, де-юре даже не существует, сообщает aif.ru .

Изначально изба была амбаром во дворе частного дома, хозяин которого разрешил Екатерине там вселиться после своей смерти. Впоследствии старый дом снесли, а к амбару женщина пристроила кухню и сени.

Чиновники, в свою очередь, считают жилище Екатерины самовольной постройкой без документов. Екатерина с 2013 года стоит в очереди на получение квартиры, но в ближайшее время новая жилплощадь ей не достанется.

Пожилая жительница Канска намерена продать участок и дом, чтобы купить жилье в деревне. Тем не менее, изба продолжает оставаться в аварийном состоянии, а местные власти отказывают женщине в легализации этого жилища.