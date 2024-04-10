Жителям Подмосковья рассказали, для чего нужна закладная на квартиру

Заемщик не всегда осведомлен о тонкостях процесса оформления сделки и значении тех или иных документов. В частности, вопросы вызывает регистрация закладной на квартиру по ипотеке, которую требуют многие банки.

Закладная — вид ценной бумаги, которая подтверждает, что приобретенная в ипотеку недвижимость передается в залог в обмен на кредитные средства. Для банка она является гарантией того, что заемщик не станет отказываться от своих платежных обязательств: если по платежам будут допускаться просрочки, банк сможет продать заложенную квартиру и вернуть деньги.

По закону оформлять закладную при покупке жилья в ипотеку необязательно, однако большинство банков настаивают на регистрации документа, чтобы снизить риски и облегчить процесс взыскания долга, если клиент откажется платить.

Внешний вид закладной разнится в зависимости от банка. Однако в ней обязательно будет коротко изложена вся информация, касающаяся условий ипотечного договора: паспортные данные заемщика; данные кредитной организации (ее название, реквизиты, номер лицензии, адрес, по которому она располагается); информация о недвижимости (ее оценочная стоимость, подтверждение права собственности и другие подробности); сведения о наличии обременения в пользу третьих лиц; условия выдачи кредита.

Оформлением закладной вместе с пакетом других документов банк занимается самостоятельно. Фактически для нее требуется тот же список бумаг, что и для основного договора: паспорта всех заемщиков; свидетельство о собственности на имущество, договор купли-продажи; акт независимой оценки рыночной стоимости жилья; справка о доходах заемщика; полис страхования недвижимости.

Клиенту придется только подписать документ. После подписания кредитная организация направит закладную в Росреестр, где ей присвоят номер. За регистрацию документа клиенту придется заплатить госпошлину: ее размер зависит от того, кто заключает — физлицо или юрлицо.

Банк может использовать закладную тремя способами.

Частичная перепродажа — банк продает другой организации часть залога, заемщик продолжает платить по тем же реквизитам, и кредитор самостоятельно переводит деньги на новый счет.

Переуступка прав — банк продает другой организации закладную и ипотечный кредит, для заемщика меняется расчетный счет, на который он перечисляет выплаты по ипотеке.

Обмен — банк обменивается закладными с другой организацией, при этом реквизиты для клиента в большинстве случаев остаются те же.

Выпуск эмиссионых бумаг — банк делит закладную на несколько частей и продает их, заемщик продолжает выплачивать долг, полученную от него сумму делят на части и перенаправляют новым получателям.

Когда клиент выплатил долг, действие закладной аннулируется. Отправить соответствующий запрос в Росреестр и МФЦ может сам банк. В ином случае гражданину придется самостоятельно забрать справку о полном исполнении обязательств, подать заявление на выдачу закладной (обычно она возвращается в срок до одного календарного месяца), а затем отнести бумаги в Росреестр или МФЦ.

Проверить, действительно ли был аннулирован залог, можно на сайтах Росреестра или «Госуслуги» в разделе «Мои объекты».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.