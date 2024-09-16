Жителям Подмосковья объяснили, можно ли продать подаренную квартиру

В Подмосковье с января по сентябрь построили и ввели в эксплуатацию 7,2 млн кв. метров жилья. Из них — 1,2 млн пришлись на многоквартирные дома и 6 млн на объекты индивидуального жилищного строительства. Купленную квартиру можно подарить, а подаренную продать. Специалисты Минжилполитики региона рассказали подробнее о данной процедуре, сообщает пресс-служба ведомства.

Чтобы продать подаренную квартиру, продавец собирает документы, находит покупателя и заключает с ним сделку. Если у квартиры один взрослый собственник, для сделки достаточно паспорта и договора купли-продажи. Если квартира в общей собственности или принадлежит ребенку, придется взять согласие других владельцев или разрешение на сделку в органах опеки и попечительства.

Можно ли сразу продать подаренную квартиру?

Подаренную квартиру новый владелец может сразу же продать после того, как официально станет собственником, то есть после внесения Росреестром сведений о сделке в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Еще до того, как приступить к поиску покупателя, стоит убедиться в наличии всех необходимых документов:

паспорт;

проект договора купли-продажи и акт приема-передачи;

выписка из ЕГРН;

договор дарения, на основании которого вы стали владельцем квартиры;

технический паспорт на квартиру;

нотариальная доверенность (если продажу осуществляет не собственник).

Также могут потребоваться:

— справка о дееспособности продавца;

— разрешение органов опеки и попечительства (если находится в собственности у несовершеннолетнего ребенка);

— свидетельство о рождении ребенка;

— справка о составе семьи.

Требуется ли согласие супруга на продажу подаренной квартиры?

Нет, так как имущество получено одним из супругов в подарок, поэтому не является общей собственностью.

Надо ли платить налог с продажи подаренной квартиры?

Все зависит от того, сколько времени она находится в собственности нового владельца перед продажей. Если подаренная квартира в вашей собственности уже 3 года или ее стоимость меньше 1 млн рублей, то ее можно продать без уплаты налога.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.