Жителям Подмосковья объяснили, можно ли продать подаренную квартиру
Фото - © Министерство жилищной политики Московской области
В Подмосковье с января по сентябрь построили и ввели в эксплуатацию 7,2 млн кв. метров жилья. Из них — 1,2 млн пришлись на многоквартирные дома и 6 млн на объекты индивидуального жилищного строительства. Купленную квартиру можно подарить, а подаренную продать. Специалисты Минжилполитики региона рассказали подробнее о данной процедуре, сообщает пресс-служба ведомства.
Чтобы продать подаренную квартиру, продавец собирает документы, находит покупателя и заключает с ним сделку. Если у квартиры один взрослый собственник, для сделки достаточно паспорта и договора купли-продажи. Если квартира в общей собственности или принадлежит ребенку, придется взять согласие других владельцев или разрешение на сделку в органах опеки и попечительства.
Можно ли сразу продать подаренную квартиру?
Подаренную квартиру новый владелец может сразу же продать после того, как официально станет собственником, то есть после внесения Росреестром сведений о сделке в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).
Еще до того, как приступить к поиску покупателя, стоит убедиться в наличии всех необходимых документов:
- паспорт;
- проект договора купли-продажи и акт приема-передачи;
- выписка из ЕГРН;
- договор дарения, на основании которого вы стали владельцем квартиры;
- технический паспорт на квартиру;
- нотариальная доверенность (если продажу осуществляет не собственник).
Также могут потребоваться:
- — справка о дееспособности продавца;
- — разрешение органов опеки и попечительства (если находится в собственности у несовершеннолетнего ребенка);
- — свидетельство о рождении ребенка;
- — справка о составе семьи.
Требуется ли согласие супруга на продажу подаренной квартиры?
Нет, так как имущество получено одним из супругов в подарок, поэтому не является общей собственностью.
Надо ли платить налог с продажи подаренной квартиры?
Все зависит от того, сколько времени она находится в собственности нового владельца перед продажей. Если подаренная квартира в вашей собственности уже 3 года или ее стоимость меньше 1 млн рублей, то ее можно продать без уплаты налога.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.
«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.