Жителям Подмосковья объяснили, что приватизировать жилье в регионе можно онлайн

В Подмосковье можно приватизировать жилье онлайн. Для этого необходимо подать заявление на региональном портале Госуслуг. Ежегодно приватизация имущества помогает жителям оформлять квартиры в собственность. Специалисты министерства жилищной политики Московской области ответили на главные вопросы о приватизации, сообщает пресс-служба ведомства.

Приватизация квартиры — это бесплатная передача квартиры в собственность граждан, проживающих в ней.

С приватизированной квартирой вы имеете право совершать сделки: продавать, сдавать в аренду, оставлять под залог, передавать по наследству, дарить. При этом у владельца имущества становится больше обязанностей: платить налоги, делать взносы на капитальный ремонт и т. д.

Кто имеет право на приватизацию?

Граждане РФ, в том числе и несовершеннолетние, проживающие в квартире на условиях социального найма. Если в квартире зарегистрировано несколько человек, необходимо согласие всех на приватизацию. Все участвующие в приватизации получают равные доли. Право на приватизацию в совершеннолетнем возрасте дается один раз.

Как приватизировать жилье?

ознакомьтесь на портале госуслуг Московской области со списком документов, соберите и отсканируйте их;

подайте заявление на Портале госуслуг Московской области, приложите отсканированные документы. Ответа придется подождать 30 дней;

после получения положительного решения администрации все заявители должны подписать договор о передаче жилья в собственность;

подписанный договор направляется сотрудниками администрации в Росреестр для регистрации перехода права собственности от муниципалитета в собственность граждан. Оплата госпошлины не требуется.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.