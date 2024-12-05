Жителям Подмосковья назвали 3 способа аннулирования ДДУ с возвратом средств

Деньги на строительство дома застройщик может получить из двух источников: от покупателей и от банков. С 1 июля 2019 года покупатели квартир в новостройках оплачивают их только через счета эскроу, а застройщики получают деньги только после того, как достроят дом. В случае необходимости можно аннулировать договор долевого участия (ДДУ) с гарантированным возвратом денег — есть 3 способа, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Способ № 1

Аннулирование договора по обоюдному согласию выгодно обеим сторонам. Для строительной компании это наименее затратный способ расстаться с дольщиком, потому что ей не придется платить неустойку за пользование его деньгами. Для дольщика это возможность вернуть средства быстро.

Некоторые застройщики соглашаются расторгать ДДУ, но навязывают своим клиентам невыгодные условия — штрафы, длительные сроки возврата денег или возврат только после того, как их квартиру купит другой человек.

Способ № 2

Согласно закону № 214-ФЗ, расторжение договора об участии в долевом строительстве в одностороннем порядке можно осуществить на любом этапе. Дольщик имеет право на расторжение ДДУ в одностороннем порядке по целому списку причин:

просрочка передачи объекта больше, чем на два месяца;

существенные изменения в проектной декларации;

низкое качество строительных и отделочных работ;

окончание срока поручительства банка у застройщика;

другие основания, установленные законами РФ.

Именно последний пункт делает возможным расторжение ДДУ по инициативе дольщика, даже если застройщик выполнил все обязательства. Дольщик является потребителем, и, согласно закону «О защите прав потребителей», он может разорвать договор без объяснения причин.

Чтобы разорвать отношения со строительной компанией, нужно отправить на ее юридический адрес уведомление о расторжении ДДУ. В нем нужно указать, что вы просите застройщика аннулировать договор, перечислить на указанный счет деньги и проценты за пользование ими.

Способ № 3

Если уведомление о расторжении ДДУ осталось без ответа, исковое заявление в суд можно подавать уже через 20 дней. За это время можно написать обращение в прокуратуру и Роспотребнадзор. Исковое заявление должно содержать историю отношений дольщика и строительной компании:

дату заключения договора;

выписку из ЕГРН о регистрации сделки;

выписку со счета дольщика, подтверждающую перечисление денег;

письменное уведомление о расторжении договора и документ о его вручении;

другие подтверждения попыток дольщика решить вопрос в досудебном порядке.

Если договор аннулируется по вине строительной компании, дольщик может претендовать на штраф в размере 50% стоимости квартиры и компенсацию морального ущерба по закону «О защите прав потребителей».

Судебная практика демонстрирует, что в делах о разрыве ДДУ решение выносится в пользу дольщика почти всегда, за исключением ситуации, когда он сам нарушает договор.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача — разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.