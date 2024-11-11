Жителям МО рассказали о преимуществах жилищных сертификатов для детей-сирот

«Второе — это прямой договор купли-продажи, что позволяет сократить срок приобретения жилья в 3 раза. И в-третьих, ребенок может приобрести квартиру не только по месту жительства, но и в любом округе Московской области, где захочет. Также, если есть желание и собственные средства, он может добавить и приобрести квартиру большего размера», — сказал Кирюхин на еженедельном совещании губернатора региона Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов.

В качестве примера он привел Андрея Г. из Дмитрова, который с помощью сертификата приобрел квартиру не совсем в центре города, но уложился в стоимость (4,4 млн руб.), и при этом жилищная площадь в новом доме больше, чем рекомендуемые 27 кв. м.

Федор Х. из Красногорска выбрал двухкомнатную квартиру за 10 млн рублей: 6,6 млн — сертификат, и 3,5 млн добавил из собственных средств. Также в новом доме. Лина Б. из Балашихи выбрала квартиру недалеко от своего бывшего опекуна — бабушки. Она также уложилась в стоимость сертификата.

«Статистика, подтверждающая эффективность использования сертификата на текущий момент в 2024 году: 617 квартир уже обеспечены с использованием сертификата. При этом в 205 квартирах ребята использовали собственные средства для улучшения условий. 150 человек выбрали квартиры с двумя и тремя комнатами, 39 ребят выбрали квартиры в другом муниципалитете, возможно, ближе к родственникам», — рассказал министр.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона понижают порог возраста для выдачи сертификатов на жилье сиротам до 18 лет.

«Обеспечение сирот жильем у нас поставлено на достойном уровне. Отмечу, что по федеральному закону норма выдачи сертификата — с 23-летия. Мы первыми понижаем этот порог и назначаем возраст с 18 лет», — заявил губернатор Московской области.