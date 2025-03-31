Жители Тимирязевского района Москвы переезжают в новостройку по реновации

В Москве жители двух старых домов в Линейном проезде в конце декабря приступили к заселению в жилой комплекс на Дмитровском шоссе, 55А. Переезд по программе реновации коснулся 76 семей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

Жители Тимирязевского района переезжают в новый дом с улучшенной отделкой. Он построен по индивидуальному проекту. В доме есть застекленные лоджии, подземный паркинг.

Также там предусмотрены квартиры для маломобильных граждан. Во дворе находится детская и спортивные площадки. Рядом с домом расположены метро и МЦД. В районе есть школы, поликлиники и магазины.

Семья Ткачевых из шести человек с нетерпением ждала переезд. Раньше она жила в двух смежных комнатах. По словам жильцов, в их новой квартире просторные комнаты, есть все удобства.

В Тимирязевском районе уже переехали или переезжают по программе реновации жители 9 домов. Всего в программу включены 45 домов. В процессе возведения находятся три новых дома.

Ранее стало известно, что два жилых комплекса по реновации возводят в Алексеевском районе. Суммарная площадь домов составит порядка 67 тыс. кв. м.