Два жилых комплекса по реновации возводят в Алексеевском районе

Два новых ЖК по программе реновации строят на северо-востоке столицы, сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Новостройки появятся в столичном районе Алексеевский по адресу: ул. Константинова, з/у 2 и ул. Ярославской, з/у 2/1. Суммарная площадь домов составит порядка 67 тыс. кв. м.

«Всего в двух жилых комплексах в Алексеевском районе предусмотрено 638 квартир с готовой улучшенной отделкой, соответствующей стандартам программы реновации. В подъездах оборудуют помещения для консьержей, хранения колясок и велосипедов, также для удобства жителей установят лифты. Первые этажи сделают нежилыми — в будущем там откроются предприятия социально-бытового назначения. Новостройки возводят в районе с развитой городской и транспортной инфраструктурой — так, в шаговой доступности находятся школы, детские сады, Институт биологии и химии МПГУ, аптеки, медицинские клиники, магазины и кафе, а также станция метро „Алексеевская“», — уточнила пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Придомовую территорию благоустроят: проведут комплексное озеленение, оборудуют площадки для активного отдыха и спорта, а также установят объекты наружного освещения и камеры видеонаблюдения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о применении префаб-технологий при строительстве домов по реновации.

Больше информации о реновации можно найти на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе доступно по ссылке.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года.