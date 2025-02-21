Жители села в округе Коломна помогли провести ремонт сцены в местном клубе

В небольших населенных пунктах клубы и дома культуры по-прежнему остаются центром жизни села. Здесь проходят собрания, праздники, новогодние мероприятия. Поэтому ремонт клуба — большое событие для селян, сообщает пресс-служба администрации округа Коломна.

Неравнодушные жители Клишина совместными усилиями отремонтировали сцену сельского дома культуры.

«Такое единение является отличным примером взаимодействия жителей и работников культуры, объединенных общей целью и желанием», — отметили в управлении культуры и туризма администрации городского округа Коломна.

Стоит отметить, что помимо взрослых свой вклад в ремонт сцены внесли и подростки — Артем Андреев, Максим Аксенов, Кирилл Кулачек, Алиса Молокова, Михаил Ромашов и Александр Шелихов.

«Мы ценим внимание, помощь, отзывчивость, доброту и любовь наших жителей к своему сельскому клубу», — подчеркнули сотрудники клуба.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.