Жители против: в Москве хотят снести старейший доходный дом Духовских

В центре Москвы планируют снести старейший доходный дом Духовских. При этом здание, которому в этом году исполняется 121 год, не имеет охранного статуса для спасения от демонтажа, сообщает MSK1.RU .

Соответствующее уведомление о сносе появилось на сайте информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Москвы. Заявителем выступает ЗАО «Юникс». Компания уже предоставила чиновникам уведомление о сносе, градостроительный план земельного участка в Большом Левшинском переулке, техзаключение и проектную документацию.

Однако жители соседних домов выступают против сноса исторического здания. Неравнодушные москвичи уже обратились в Генпрокуратуру, Следственный комитет России и правительство столицы.

«Жители квартала № 155 — домов, попадающих в зону новой застройки — против сноса, против новой застройки, но за капремонт, который был согласован в 2016 году», — высказались местные жители.

Ранее стало известно, что Москва организует выездные школы реставрации в разных субъектах РФ. С 2011 года в российской столице провели реставрацию не менее 2,3 тыс. объектов.