Москва создаст выездные школы реставрации в субъектах РФ

Москва организует выездные школы реставрации в разных субъектах РФ. В них смогут участвовать студенты специальностей «архитектура», «художник-реставратор», «архитектурная реставрация», «реконструкция и реставрация зданий и сооружений», сообщает в своем Telegram-канале мэр российской столицы Сергей Собянин.

Попасть в выездную школу реставрации можно будет в рамках конкурсного отбора. Учить планируют на объектах культурного наследия, а также в музеях. Начинающим специалистам расскажут, как изучать памятники, восстанавливать интерьеры строений, реставрировать скульптуры, картины и другие виды предметов.

В 2025 году планируют провести 12 мероприятий. Их организуют в том числе в Москве, Севастополе, Санкт-Петербурге, Томской и Нижегородской областях.

С идеей организовать выездные школы в российских субъектах выступил Союз реставраторов РФ. Власти Москвы поддержали инициативу, поскольку хотят делиться полученным опытом.

С 2011 года в российской столице провели реставрацию не менее 2,3 тыс. объектов. В работе находятся около 400 памятников архитектуры. Доля предметов и объектов, которые находятся в удовлетворительном или хорошем состоянии, увеличилась с 61% до 96,8%.