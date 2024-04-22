Жители Подмосковья поинтересовались улучшением жилищных условий

В понедельник первый замминистра строительного комплекса Подмосковья Константин Лапин и сотрудники профильных управлений ответили на вопросы жителей региона в приемной правительства Московской области. Общение происходило как очно, так и в дистанционном формате. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

В ходе приема граждане задавали вопросы, касающиеся переселения из аварийного жилья, улучшения жилищных условий, получения сертификата и выплаты выкупной стоимости и сроков реализации новой программы переселения.

Представители ведомства рассмотрели три обращения жителей из городских округов: Мытищи, Шатура и Электрогорск.

Сергей Житков из Мытищ является нанимателем комнаты в 2-комнатной коммунальной квартире общей площадью 35,6 кв. метров. Заявителю и второму лицу, проживающему в аварийной квартире, предложены квартиры-студии общей площадью более 24,5 кв. метров каждая. Администрация городского округа возьмет на контроль оформление документов, чтобы заявитель смог быстрее справить новоселье.

По итогам приема каждый обратившийся получил разъяснения, ответственным лицам были даны поручения. Их исполнение находится на особом контроле.

Записаться на следующий личный прием и задать все интересующие вопросы жители Подмосковья могут по телефону: 8 (498) 602-31-13.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.