Жители Подмосковья могут онлайн передать газовые сети в областную собственность

Жители и организации Подмосковья с января могут передавать газовые сети в собственность Московской области через новый онлайн-сервис на портале госуслуг, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

С января в Подмосковье упростилась процедура передачи газовых сетей из частной в государственную собственность благодаря запуску нового электронного сервиса. Сервис разработан министерством имущественных отношений Московской области совместно с АО «Мособлгаз» при поддержке министерства государственного управления, информационных технологий и связи.

Теперь жители и организации региона могут подать заявку на передачу газового хозяйства через региональный портал госуслуг. Система автоматически заполняет заявление и формирует пакет документов, который остается подписать и отправить на рассмотрение. Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов отметил, что нововведение делает процесс доступным даже для тех, кто ранее сталкивался с трудностями при оформлении документов.

После подачи заявления министерство имущественных отношений рассматривает его в течение месяца. При положительном решении заявителю направляется договор дарения. Перед подачей документов необходимо убедиться, что газовая сеть зарегистрирована в ЕГРН и не находится под залогом или арестом.

Передача газовых сетей в государственную собственность освобождает владельцев от ответственности за их содержание, а область берет на себя обслуживание и модернизацию инфраструктуры. Электронный сервис позволяет сократить бюрократические процедуры и повысить надежность газоснабжения в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что порталом госуслуг сегодня пользуется абсолютно большая часть населения страны, учитывая, что зарегистрироваться на «Госуслугах» можно с 14 лет.

«Мы видим, что старшее поколение тоже разбирается в технологиях и может получать дистанционно муниципальные, региональные и федеральные услуги. Все массовые социальные услуги мы перевели в электронный вид», — сказал Воробьев.