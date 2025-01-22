Жители пяти аварийных домов переедут в новостройку в Солнечногорске

В Солнечногорске в деревне Радумля строят жилой комплекс «Радость». В современные дома класса комфорт переедут жильцы из пяти аварийных домов микрорайона ММС-2. Общая площадь жилфонда под расселение составит 4 300 кв. метров. Начать переселение в благоустроенные квартиры с ремонтом люди смогут уже в этом году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Застройщиком выступает строительная компания полного цикла «СЗ «Мособлдевелопмент». В 2025 году она возведет первую очередь жилья — пять 9-этажных монолитно-кирпичных корпусов.

Сдача первых двух домов намечена на апрель 2025 года. Их общая жилая площадь — порядка 17 тыс. кв. метров. Часть переселенцев переедет в эти дома.

Жилой комплекс оборудуют собственными очистными сооружениями, котельной, трансформаторной подстанцией, водозаборным узлом и станцией химводоподготовки.

Помимо этого, на его территории построят детский сад на 200 мест. Его и всю инженерную инфраструктуру передадут в муниципальную собственность.

Ход работ проинспектировал заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.

«У застройщика есть все средства и возможности завершить строительство домов в срок. Новый микрорайон со своими коммуникациями, отдельным детским садом и школой в шаговой доступности, на мой взгляд, привлекателен для переезда. После переселения жильцов из аварийных домов начнется полная реновация микрорайона», — рассказал Сорокин.

В 3-ем корпусе, который вскоре примет переселенцев, уже завершили установку пожарной сигнализации в соответствии со строительными нормами и слаботочной системы для радио и домофона.

Одновременно «СЗ «Мособлдевелопмент» ведет подготовительный этап благоустройства: укладывает бордюры, отсыпает щебень. На территории жилого комплекса поставят детские и спортивные площадки.

Кроме того, компания полностью закончила монолитные работы на пятиэтажном паркинге. Он начнет функционировать вместе со сдачей второго этапа первой очереди — корпусов № 6, 7, 8. До этого предусмотрено достаточное количество плоскостных парковочных мест.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал, что программа сертификатов по переселению из аварийного жилья оказалось удобной и оперативной.

В следующем году мы завершаем программу до 2017 года и открывается новая большая программа. <…> Вы знаете, что мы первыми из регионов предложили сертификаты, которые позволяют человеку свободу выбора в части географической возможности приобрести жилье. <…> Мы ее (программу — ред.) дальше продолжаем», — добавил Воробьев.