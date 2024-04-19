Жители аварийных домов в Можайске переедут в новое жилье до конца июня 2024 г

На улице Полосухина в подмосковном Можайске завершено строительство дома с квартирами для переселенцев из аварийного жилья. Жители смогут переехать до конца II квартала. Об этом сообщает пресс-служба министерства стройкомплекса Подмосковья.

Сейчас завершается озеленение прилегающей территории и пусконаладочные работы.

Квартиры в пятиэтажной новостройке получит 61 семья — это 148 человек, которые сейчас проживают в аварийных домах в деревне Шохово на улице Центральная № 20, в деревне Настасьино дом № 10, в Можайске на улицах Ватутина № 15, Спортивная № 30 и Вокзальная № 6, в поселке Колычево на улице Заречная № 14, поселке Медико-инструментального завода, дома № 3 и 17 и в поселке Уваровка, на улице Урицкого, дом № 52.

Ключи от квартир жители получат до конца II квартала этого года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал, что программа сертификатов по переселению из аварийного жилья оказалось удобной и оперативной.

В следующем году мы завершаем программу до 2017 года и открывается новая большая программа. <…> Вы знаете, что мы первыми из регионов предложили сертификаты, которые позволяют человеку свободу выбора в части географической возможности приобрести жилье. <…> Мы ее (программу — ред.) дальше продолжаем», — добавил Воробьев.