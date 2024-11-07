Жители 25 старых домов переедут в новое жилье по реновации в Москве

Более 6 тыс. москвичей из 25 старых домов получили предложение переехать в новые квартиры по программе реновации в конце сентября — начале октября 2024 года. Свыше 80% из них уже определились с выбором жилья, сообщается на сайте мэра Москвы.

Министр правительства столицы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что около 4,9 тыс. горожан уже выбрали себе квартиры, в том числе 1,3 тыс. жителей ВАО, порядка 1,1 тыс. — ЮВАО, более 700 — ЗАО. Почти 1,4 тыс. москвичей уже заключили договоры с мегаполисом на новое жилье.

В поселке Акулово в ВАО ключи от квартир получили свыше 170 жителей 3 старых домов. На севере Москвы правообладателями нового жилья стали более половины жителей двух старых домов на Нарвской улице — 256 человек. Еще 625 москвичам из 4 старых домов было предложено переселиться в новостройку на Пресненском Валу, каждый третий из них уже оформил договоры на новое жилье.

Новые квартиры, в которые предлагают переехать по программе реновации, сдают с улучшенной отделкой. Жилье оснащено сантехникой, электроплитами и осветительными приборами. Дворы новостроек благоустроены, оборудованы детскими площадками.

В сентябре этого года под заселение Москва передала 11 новостроек в 6 округах. Всего для горожан подготовили более 2,8 тыс. квартир.

Ранее стало известно, что в ЮВАО на месте старых строят 30 новых домов по реновации. Их общая площадь составит свыше 480 тыс. кв. м.