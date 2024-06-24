Жилой корпус достроили в ЖК «Солнечная долина» в Щелкове

Инспекторам Главгосстройнадзора Московской области по результатам проведенной проверки было выдано заключение о соответствии проектной документации в построенном корпусе № 13 жилого комплекса «Солнечная долина», который возвели в городе Щелково. Застройщик может приступить к подготовке пакета документов для получения разрешения на ввод здания в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства региона.

Новый корпус ЖК «Солнечная долина» возведен в восемнадцать этажей, его площадь составляет порядка 28 тыс. квадратных метров. Здесь размещены 372 квартиры площадью от 25 до 86 квадратных метров. Первый этаж предназначен для коммерческих помещений. На дворовой территории обустроят игровые и спортивные площадки, воркаут-зоны, а также беседки с лавочками. Для обеспечения безопасности жителей в доме и на территории установят видеокамеры, подключенные к единой системе видеонаблюдения в Московской области «Безопасный регион».

Для жителей ЖК в шаговой доступности расположены необходимые объекты городской инфраструктуры: шесть детских садов, две школы, две поликлиники, а также магазины, кафе и службы быта. Всего в 1,5 километрах находятся крупные гипермаркеты «Глобус» и «Касторама».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям региона заявил, что в течение года последние 12 тыс. дольщиков в Подмосковье получат ключи от своих квартир. По его словам, за все эти годы по разным причинам в Московской области было 117 тыс. обманутых дольщиков, 105,4 тыс. из них получили заветные ключи от квартир или денежные компенсации.