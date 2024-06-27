Жилой комплекс «Ново-Молоково» Ленинского округа достроят к концу 2024 года

Главгосстройнадзор Московской области проверили ход строительства многоквартирного жилого дома № 13 в ЖК «Ново-Молоково», возводимого в одноименном селе на территории Ленинского городского округа. Девятиэтажный корпус № 13 возводят в составе четвертой очереди строительства жилого квартала с ноября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В настоящее время строители выполняют устройство фасадов, монтируют внутренние и наружные инженерные сети, а также благоустраивают территорию. Основа архитектурного решения проекта — концепция «мини-город». Строительная готовность объекта составляет 75%.

В новостройке 931 квартира бизнес-класса, в том числе, студии, а также двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры формата «Евро» с кухней-столовой. Первый этаж дома № 13 займут помещения социально-бытового и административного назначения. В подземном этаже разместятся кладовые помещения площадью от 3 до 9 квадратных метров. Во дворе многосекционного корпуса обустроят 3 детских и 2 спортивных площадки. На придомовой территории предусмотрено 114 парковочных мест, вне дома можно будет припарковать 629 авто.

Завершить строительство застройщик планирует в IV квартале 2024 года.

Всего в составе ЖК «Ново-Молоково» 13 домов, 11 из которых уже построены. Также на территории жилого комплекса возвели детский сад, открыли собственный Культурный центр, кафе, салоны красоты, супермаркеты, аптеки и многое другое. Рядом с комплексом работает школа с классами «Физтех XXI» от фонда развития Физтех-школ Московского физико-технического института.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.