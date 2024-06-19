Жилищные сертификаты получили переселенцы из аварийных домов в Жуковском

Еще шесть владельцев аварийного жилья в микрорайоне Ильинка в Жуковском получили сертификаты на приобретение квартир. В торжественной обстановке документы им вручил глава городского округа Борис Аубакиров. Об этом сообщила пресс-служба регионального минстройкомплекса.

Расселение аварийных домов в Подмосковье проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Благодаря условиям жилищного сертификата, теперь не нужно ждать, когда построят дом для переселения — деньги на покупку жилья можно получить сразу же. Минимальный метраж нового жилья составляет 33 кв. метра, а значит те, кто жил в квартире поменьше, смогут выбрать квартиру больше — не менее 33 кв. метров.

«Радует, что большинство жителей, получивших сертификаты, остаются в городе и ищут квартиры именно в Жуковском», — сказал на церемонии вручения глава городского округа.

Так, Ольга Сухова, проживавшая в аварийном доме № 8 на улице Кирова, уже выбрала себе вариант новой квартиры на вторичном рынке здесь же в Жуковском.

«После оформления всех документов будем всей семьей готовиться к новоселью. Ждем не дождемся, когда переедем в новую квартиру», — поделилась своими планами Ольга.

Семья Натальи Нестеровой также готовится к переезду. «Мы выбрали себе квартиру здесь, в Жуковском, в доме на улице Туполева. Любим свой город и район, где жили, поэтому рады, что нашли квартиру совсем рядом с нашим бывшим домом», — сказала она.

В рамках реализации нового этапа программы по расселению домов, признанных аварийными после 2017 года, в Жуковском предстоит переселить более 1,7 тысячи жителей из аварийного фонда общей площадью более 25,7 тыс. кв. метров.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.