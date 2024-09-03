Жилищные сертификаты получили двое мытищинцев

Торжественная церемония вручения жилищных сертификатов детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, состоялась в администрации городского округа Мытищи. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Вручая сертификаты, глава городского округа Юлия Купецкая отметила, что начинать строить самостоятельную жизнь значительно проще, когда имеется своя квартира. Она подчеркнула, что благодаря федеральной и областной программе ребята по достижению совершеннолетия получают отдельное жилье, что является отличным стартом для становления взрослого человека. «Мечтайте, ставьте цели, развивайтесь, стройте свои семьи. Пусть в ваших уютных квартирах собираются близкие и дорогие вам люди», — сказала Купецкая.

Председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов, обращаясь к двум юношам, которые совсем скоро станут хозяевами собственного жилья, пожелал им построить крепкие семьи и продолжить свой дальнейший жизненный путь в нашем муниципалитете. Он подчеркнул, что в Мытищах есть все для счастливой комфортной жизни с детьми. 18-летной Олег Кочетов признался, что очень ждал этот день.

«Я рад, что получил сертификат на собственное жилье. Планирую жить в Марфино, здесь чудесная природа, мне все знакомо и все родное», — сказал Кочетов.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.