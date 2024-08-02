Жилье для участников программы реновации возведут на севере Москвы

Для участников программы реновации построят дом в Бескудниковском районе Москвы. Он будет состоять из семи секций, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Новостройку возведут по адресу: Коровинское шоссе, земельный участок № 93/3. Жилье будет состоять из секций разной этажности (9, 12 и 14 этажей). На типовом жилом этаже будет 29 квартир.

На первом этаже будут располагаться нежилые помещения различного плана: комнаты консьержей, колясочные, кафе, магазины и т. д. Также возведут подземную стоянку на 105 машино-мест.

Малоподвижные жильцы смогут посещать здание, пользуясь безбарьерным доступом.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов отметил, что на востоке столицы по программе реновации передали 44 новостройки под заселение. Уже были расселены более 20 тыс. горожан.