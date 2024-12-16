Землю украинцев в Курской, Брянской и Белгородской областях конфискуют

Так как граждане других стран не могут владеть землей, которая находится на приграничных территориях РФ, участки выставляют на торгах.

Ранее полученные деньги отправляли экс-владельцам. Большинство из украинцев оставляло перевод без ответа, некоторые сообщали, что эти деньги потратят на дроны и вооружение для ВСУ.

Сейчас вырученные деньги направляются в госказну. Это происходит через решение суда.

На сегодняшний день в суде рассматривается порядка 20 таких дел. Одно — в Беловском районе Курской области. Истец — администрация, ответчиком выступает 77-летний гражданин Украины Валерий Козлитин. Мужчине с 2002 года принадлежит участок площадью 1,6 тыс. кв. м. Так как украинец находятся не на территории РФ, то средства с продажи пойдут в отечественный бюджет. По решению суда местные власти должны продать землю и передать всю сумму за вычетом затрат.

Еще шесть подобных заявок есть в Курской области, 10 — в Белгородской области, четыре — в Брянской области. В каждом случае поручители находятся не в России.