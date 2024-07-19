сегодня в 12:43

Здание нового физико-математического лицея в Подмосковье достроено на 90%

В Сергиевом Посаде завершается строительство нового корпуса физмат-лицея на 525 мест. Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области за счет средств бюджета. Общая стройготовность здания составляет более 90%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Ведутся пусконаладка инженерных сетей и оборудования, электромонтажные работы, сборка и расстановка мебели. На прилегающей территории продолжаются работы по благоустройству территории, созданию спортивного ядра, детских игровых и спортивных площадок.

В новом здании будут уютные кабинеты, лаборатории, инженерная и зал для занятий робототехникой. Для комфортного образовательного процесса оборудуют мастерские, ресурсные центры, спортивный и актовый залы, библиотеку с IT-зоной. Запустят проекты «Экспериментариум», «Умный туризм», «Астрофизика», и «Тайны микромира».

Лицей будет тесно взаимодействовать с ведущими вузами страны: МГУ, МФТИ, МАИ и МИФИ.

Открытие запланировано на начало учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.