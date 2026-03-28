Завод в ТиНАО превратился в масштабное арт-полотно

На территории индустриального парка, который возводится в Новой Москве в рамках городской программы по стимулированию создания рабочих мест, завершился крупный творческий проект. Художники расписали фасад производственного корпуса. Гигантское изображение, выполненное в манере современной техно-абстракции, занимает почти 8 тыс. кв. м — это пространство превышает размеры стандартного футбольного поля, сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что для Новой Москвы особенно важно, чтобы вместе с инфраструктурой и жильем строили современные объекты трудоустройства.

«эИменно эту задачу решает программа стимулирования создания мест приложения труда: она поддерживает принципы 15-минутного города и помогает снижать маятниковую миграцию, чтобы жители столицы ежедневно не тратили время на поездки в другие округа. Например, в ТиНАО строится промышленный парк „Кувекино“, общая площадь которого после реализации всех очередей составит порядка 340 тыс. кв. м. В итоге здесь будет создано более 4 тыс. рабочих мест», — отметил Гарбузов.

Он добавил, что первый этап подразумевает возведение трех корпусов.

В создании масштабной композиции участвовало девять опытных художников, чья работа заняла несколько месяцев. Разрабатывая эскизы, авторы вдохновлялись окружающей природой: на фасадах здания можно увидеть узнаваемые для этой местности лиственные деревья, луговые травы, папоротник и крапиву. А благодаря динамичным линиям и пластичным формам удалось подчеркнуть ритмику природного ландшафта. Благодаря такому подходу крупное индустриальное сооружение удалось органично вписать в окружающий контекст.

Строительство первого из корпусов промпарка, расположенного на Евсеевской улице, велось под надзором Мосгосстройнадзора.

Как отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, за все время строительства инспекторы комитета провели пять контрольно-надзорных мероприятий, включая итоговую проверку.

«К выездным инспекциям привлекались специалисты подведомственного Центра экспертиз для выполнения комплекса лабораторно-инструментальных исследований, позволяющих оценить соответствие качества работ и применяемых материалов требованиям проектной документации. В результате было выдано разрешение на ввод здания в эксплуатацию, его общая площадь составляет почти 76,4 тыс. кв. м. В стадии строительства остаются еще пять строений», — рассказал Слободчиков.

Художественное оформление дало старт и экологической инициативе по вторичной переработке материалов. Пустые аэрозольные баллоны из-под краски планируется не выбрасывать, а направить на переработку. Из одной их части изготовят дизайнерские настольные лампы для офисов будущих арендаторов, а также для благотворительного проекта. Из другой — создадут арт-объект, который украсит территорию индустриального парка уже в текущем году.

«Мы создаем пространства для бизнеса нового уровня, которые не только позволяют нашим клиентам эффективно развиваться, но и в то же время живут вместе с людьми и природой. При росписи здания big box в „Кувекино“ мы старались сделать так, чтобы оно гармонично смотрелось в окружающем ландшафте и вызывало приятные эмоции у сотрудников и местных жителей», — пояснил управляющий партнер Parametr Александр Манунин.

Он выразил уверенность, что проект станет еще одной достопримечательностью Новой Москвы.

Программа стимулирования создания мест приложения труда действует в столице с 2020 года. Под ее действие попали практически все административные округа города. В рамках инициативы инвесторы возведут свыше 270 объектов, общая площадь которых составит 8,3 млн кв. м.

В их число войдут современные промпредприятия, торгово-офисные центры, а также спортивные, культурные и образовательные учреждения.

Суммарный объем привлеченных инвестиций в развитие Москвы превысит 2,8 трлн рублей, благодаря чему в экономике города будет создано порядка 360 тыс. новых рабочих мест.