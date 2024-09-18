Завод по производству фармацевтических субстанций построят в Химках

На территории центра высоких технологий «ХимРар» городского округа Химки построят новый завод по производству фармацевтических субстанций. Производственная линия увеличит мощности компании в пять раз, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новый высокотехнологичный комплекс позволит производить фармацевтические субстанции для импортозамещающих лекарств. Здесь будут создавать субстанции для инновационных препаратов из текущего портфеля продукции компании против ВИЧ-инфекции и для лечения тревожных расстройств, в том числе возникших после перенесенной коронавирусной инфекции.

Строительство нового завода позволит решить сразу несколько важных задач: уменьшит зависимость от импорта препаратов и субстанций для их производства и создаст новые рабочие места. Запустить комплекс в эксплуатацию планируют в конце 2024 года, полный запуск производства намечен в I–II квартале 2025 года.

Группа компаний «ХимРар» — один из крупнейших негосударственных разработчиков и производителей инновационных лекарственных препаратов в России. Уже более 30 лет ГК «ХимРар» ведет научно-исследовательскую деятельность и успешно выполняет заказные исследования и разработки инновационных лекарственных препаратов, а также дженериков в кооперации с ведущими международными биотехнологическими и фармацевтическими компаниями по всему миру.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям региона обратил внимание бизнеса на важность поддержки от ЦСС.

«Еще раз обращаю внимание на важность работы ЦСС. Проект должен продолжаться для того, чтобы не было головной боли у тех, кто строит фабрику, завод или небольшой цех», — сказал Воробьев.