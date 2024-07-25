Завершился первый этап программы реновации в Бабушкинском районе Москвы

Подошел к концу первый этап программы реновации в Бабушкинском районе столицы. В новые квартиры расселили жителей 13 старых домов, на очереди еще два дома, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале .

Всего в районе под программу попали 93 дома. Согласно ей, 15,3 тыс. человек должны получить ключи от нового жилья. Уже возведено восемь жилых комплексов, еще четыре проектируются и строятся.

Так, в конце июня передали под заселение жилой комплекс на Ленской улице, 8. На первых этажах дома разместили офисы, кафе и магазины. Также в здании есть подземный паркинг.

Рядом с жилым комплексом возвели детскую и спортивную площадки, а еще зону для досуга. В шаговой доступности от территории находятся парки, городской транспорт, образовательные учреждения и поликлиники.

Ранее стало известно, что на западе Москвы пройдет комплексное развитие 3 площадок суммарной площадью 3,85 га. Реорганизацию проведут в течение пяти лет.