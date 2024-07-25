Ефимов: на западе столицы оператор реорганизует три участка по программе КРТ

В столичных районах Проспект Вернадского и Тропарево-Никулино пройдет комплексное развитие 3 площадок суммарной площадью 3,85 га. Редевелопмент участков будет проводить оператор комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Назначенный столицей оператор КРТ в течение 5 лет проведет реорганизацию 3 неэффективно используемых участков на западе города общей площадью 3,85 га. Вложения в реализацию проекта оцениваются в 8,5 млрд рублей. В результате будет создано около 80 рабочих мест», — сказал Ефимов.

Площадки отличаются хорошей транспортной доступностью. Одна располагается между Никуленской и Озерной улицами вблизи станции метрополитена «Озерная». Еще 2 участка находятся между улицами Лобачевского, Коштоянца и проспектом Вернадского неподалеку от станции Мосметро «Проспект Вернадского». Сейчас на участках расположены торгово-бытовые и прочие устаревшие объекты.

«По проекту в районах Тропарево-Никулино и Проспект Вернадского планируется возвести более 34 тыс. кв. м недвижимости, включая жилье для переселения москвичей по программе реновации», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он добавил, что территорию благоустроят и разместят на ней новые дороги.

По программе КРТ в городе создают многофункциональные кварталы, в которых вместо неэффективно используемых площадок и бывших промзон строят комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру. На данный момент в столице 236 проектов комплексного развития территорий суммарной площадью свыше 3,1 тыс. га находятся на разных стадиях реализации. Проекты прорабатывают в соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина.

Ранее Собянин сообщал, что свыше 80% проектов комплексного развития территорий подразумевают возведение недвижимости поблизости от крупных транспортных объектов.