Завершены монолитные работы по возведению детского сада в Домодедове

В городском округе Домодедово в жилом комплексе «Город счастья» строители завершили возведение монолита детского сада. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дошкольное образовательное учреждение площадью более 3,7 тыс. квадратных метров в микрорайоне Южный рассчитано на 240 воспитанников. Сейчас строители полностью закончили работы по монтажу монолитных конструкций трехэтажного здания. Теперь на очереди устройство внутренних стен и перегородок, а также кровельные и фасадные работы.

В здании оборудуют два многофункциональных зала — физкультурный и музыкальный, кабинет развивающих занятий, медицинский пункт и пищеблок полного технологического цикла. Кроме того, проект предусматривает возможность зонирования помещений благодаря использованию трансформируемых перегородок. В учреждении создадут все условия для ребят с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.