Замглавы Можайского округа вручил двум юным жителям округа сертификаты на покупку жилья

Андрей Олегович получил сертификат на приобретение собственного жилья из рук первого заместителя главы Можайского городского округа Алексея Сперанского. Молодой человек в настоящее время обучается на 3 курсе «Можайского техникума» по специальности «Печатное дело», передает пресс-служба администрации городского округа.

Ребята уже обдумали, где они будут приобретать жилье, и даже выбрали себе подходящие варианты.

«Поздравляю вас с этим важным событием. Подходите к такому делу, как покупка личного жилья, с полной ответственностью. Желаю вам удачи и успехов в образовательной и трудовой деятельности», — поздравил ребят Алексей Александрович.

Отметим, что государственный жилищный сертификат предоставляет право на безвозмездную субсидию от государства для покупки квартиры. Это важная социальная мера, которая помогает людям приобрести собственное жилье. Такая мера социальной поддержки реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.