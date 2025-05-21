Закуплено оборудование КНС для новостройки на ул Владимирская в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде продолжается строительство дома под расселение аварийного жилья готов на ул. Владимирская. Сюда переедут 398 человек. Планируемый срок завершения строительства — конец июля 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Совсем недавно на объекте сменился субподрядчик. В период между праздниками строителям был выплачен аванс на проведение работ. И сейчас на стройке активно работают 255 человек, 65 из которых заняты отделочными работами: это стало возможным после закрытия теплового контура новостройки.

В ближайшее время на объект будет доставлено оборудование для канализационно-насосной станции, его уже закупили. МУП «Водоканал» готовится к врезке. Работы должны быть завершены в течение месяца.

В Сергиево-Посадском округе объем реализации программы расселения граждан из аварийного фонда один из самых крупных в Подмосковье. В 2024 году было расселено 646 человек из 266 жилых помещений общей площадью 13,449 тыс. кв. м.

Планируется, что в 2025 году в новое жилье переедет 1330 человек. Под эти цели строятся дома на ул. Владимирской и 2-й Кирпичный завод в Сергиевом Посаде и дом на ул. Театральной в Краснозаводске.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.