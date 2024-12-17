Загрутдинов: завершено техприсоединение канализационной станции ЖК «Легенда»

Специалисты АО «Мосводоканал» завершили работы по техническому присоединению канализационной насосной станции ЖК «Легенда» к городской системе канализации, сказал руководитель столичного департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Жилой комплекс возводится в Троицке (ТиНАО) на 42-м км Калужского шоссе.

«В комплексе предусмотрено семь жилых корпусов. Корпуса № 1, 2, 3, 4 и 7, включенные в дорожную карту проблемных объектов города Москвы, рассчитаны на 1073 квартиры. Их общая площадь составляет около 85 тыс. кв. м. Жилье в комплексе ожидают 753 дольщика. Прежний застройщик ООО „ИнвестСтройГрупп“ не исполнил обязательства перед дольщиками», — добавил Загрутдинов.

В марте 2018 года компанию признали банкротом. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о достройке проблемного объекта за счет средств города. В июле 2021 года Московский фонд защиты прав дольщиков переоформил на себя разрешения на строительство.