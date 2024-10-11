Загрутдинов: завершен фасад блока в ЖК «Терлецкий парк»

Фасадные работы на блоке А корпуса № 2 проблемного ЖК «Терлецкий парк» выполнены в полном объеме, сообщил руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

ЖК общей площадью 153 тыс. кв. м рассчитан на 1329 квартир и расположен на востоке города в районе Перово по адресу: ул. Новогиреевская, вл. 5.

«Квартиры в комплексе ожидает 851 дольщик. Ввод объекта запланирован на четвертый квартал 2024 года», — сказал Загрутдинов.

В блоках Б, В, Г, Д, Е и Ж продолжается обустройство фасада. В блоках Е и Ж идет устройство каркасов для витражей на первых этажах, в блоках Г и Д эти работы завершены.

Решение о завершении строительства проблемного объекта силами городского застройщика за счет средств, выделенных из столичного бюджета, принял мэр Москвы Сергей Собянин.