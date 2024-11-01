Загрутдинов: во втором корпусе ЖК «Терлецкий парк» завершилось торкретирование

сегодня в 14:05

Генподрядчик АО «МСУ-1» в блоке Ж второго корпуса проблемного ЖК «Терлецкий парк» завершил торкретирование — нанес на поверхность железобетонных и бетонных конструкций слой строительного раствора под давлением. Об этом сообщил руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Сейчас на объекте монтируют водоснабжение и слаботочные системы. Во всех секциях устанавливают электрошкафы и производят прокладку силовых кабельных линий.

В блоке А окончили замену входных квартирных дверей. Выполнили остекление второго этажа, а в местах общего пользования устанавливают светильники. В 3 и 4 секциях монтируют потолки. В 1 и 2 секциях эти работы уже завершены.

На лестничных клетках блока Б укладывают плитку.

В Блоке В монтируют межквартирные перегородки и устанавливают систему дымоудаления.

В блоке Г окончили стяжку пола первого этажа.

В блоке Д уложили настенную и напольную плитку лифтовых холлов.

На лоджиях квартир в блоке Е наносят декоративную штукатурку, а на первых этажах укладывают плитку на стенах. Светопрозрачные конструкции монтируют на фасаде 1 и 2 этажей.

Монтаж ограждений лестничных маршей сделали в блоках А, Г, Д и Е. Также в блоках А, Б, В, Г, Д ведут обвязку оборудования электрощитовых.

Отделочные работы идут во всех блоках второго корпуса — в лифтовых холлах, колясочных, помещениях для консьержей, местах общего пользования.

В первом корпусе устраняют замечания по предъявлению здания управляющей компании.

Устройство системы отопления в паркинге сделали на 90%, а готовность отделки равняется 80%. Специалисты продолжают наносить разметку, красить колонны, потолок и стены.

Вентиляция и обвязка водомерного узла готовы на 90%. Рабочие монтируют слаботочные системы светильников, собирают шкафы водно-распределительных устройств.

Во дворе корпусов В, Г и Д в рамках благоустройства смонтировали малые архитектурные формы, а также высадили кустарники и деревья. Эти работы во дворе других блоков еще продолжаются.

Идут укладка плитки и установка бордюров на территории ЖК. Вдоль улицы Металлургов выполнили устройство тротуара.

На данный момент на объекте работают 1153 специалиста. Число рабочих изменяется в зависимости от выполняемых работ.

«Жилой комплекс „Терлецкий парк“ общей площадью 153 тыс. кв. м рассчитан на 1329 квартир и расположен на востоке Москвы в районе Перово по адресу: ул. Новогиреевская, вл. 5. Квартиры в комплексе ожидает 851 дольщик. Ввод объекта запланирован на четвертый квартал 2024 года», — рассказал Загрутдинов.

Решение завершить строительство ЖК на средства города принял мэр Москвы Сергей Собянин.

Департамент гражданского строительства Москвы обладает полномочиями и функциями, связанными с завершением строительства проблемных объектов на бюджетные средства.

«В настоящее время силами ведомства достраивается 6 проблемных объектов. В них ожидают свои квартиры около 2,5 тыс. дольщиков», — подчеркнул Загрутдинов.