сегодня в 14:00

Загрутдинов: в Царицыне построят три ЖК по программе реновации

В районе Царицыно на юге столицы в 2025 году завершится возведение трех жилых корпусов для переселения по программе реновации, сказал руководитель департамента строительства, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Рафик Загрутдинов.

В корпусах будет 470 квартир. Готовая улучшенная отделка в них будет выполнена в соответствии со стандартами программы реновации, утвержденными постановлением правительства Москвы.

«Сейчас ведется возведение монолитных конструкций зданий. Корпуса строят по адресу: Кантемировская улица, дом 35. Строительство планируется завершить в следующем году», — уточнил Загрутдинов.

Связь между этажами в каждом корпусе обеспечат современные лифты, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

Вход в здание, полы вестибюлей и лифтовых холлов на первых этажах выполнят в один уровень с поверхностью земли.

Придомовая территория станет приватным, зонированным и озелененным пространством с оборудованными детскими и спортивными площадками, беседками и лавочками.