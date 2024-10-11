Загрутдинов: в столице новый генподрядчик достроит ЖК «Воскресенское»

сегодня в 11:38

В столице подписан договор между Московским фондом защиты прав дольщиков и ООО «ГП-МФС» по достройке проблемного ЖК «Воскресенское». Теперь новый генеральный подрядчик сможет зайти на площадку и приступить к работам, сообщил руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

ЖК общей площадью около 65 тыс. кв. м расположен в районе Коммунарка на территории ТиНАО.

«В четырех домах комплекса предусмотрено 550 квартир. Количество дольщиков, ожидающих квартиры в комплексе, составляет 342 человека. Ввод объекта запланирован на второй квартал 2025 года», — сказал Загрутдинов.

Известно, что во втором и третьем корпусах началась подготовка к монтажу лифтового оборудования, оно в полном объеме поставлено на стройплощадку. Рабочие готовятся к сборке машинного оборудования и установке направляющих.

Также во всех корпусах продолжаются работы по утеплению и облицовке фасадов.