Загрутдинов: у станции «Университет Дружбы Народов» появятся клумбы в виде материков

В рамках реализации проекта благоустройства территории, прилегающей к строящейся станции «Университет Дружбы Народов» Троицкой линии метро, появятся клумбы в форме континентов Земли, сообщил руководитель департамента строительства Москвы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Рафик Загрутдинов.

Устройство цветников ведется на ул. Академика Опарина напротив университета, между входным павильоном и эвакуационным выходом со станции.

«Архитектурное оформление строящейся на пересечении улиц Академика Опарина и Миклухо-Маклая станции „Университет Дружбы Народов“ связано с расположенным рядом вузом. В подземном вестибюле и примыкающем к нему пешеходном переходе уже смонтированы два мозаичных панно, посвященных международному сотрудничеству. Аналогичная тема продолжена и в проекте благоустройства прилегающей территории. Согласно ему, около станции появятся пять клумб в форме континентов Земли», — уточнил Загрутдинов.

На прилегающей к станции «Университет Дружбы Народов» территории проводят озеленение, затрагивающее свыше 3,2 га — это устройство 32 тыс. кв. м газонов.