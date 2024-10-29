Загрутдинов: башенный кран корпуса Б проблемного ЖК «Академ Палас» демонтируют

сегодня в 12:16

Генеральный подрядчик ООО «ФЛЭТ и Ко» начал демонтировать башенный кран на корпусе Б проблемного ЖК «Академ Палас» в Москве. Об этом сообщил руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Сейчас во всех корпусах ЖК ведутся отделочные работы с 5 по 33 этаж. Идут установка электрощитовых шкафов, монтаж систем освещения и оборудования.

В зоне корпуса А и атриума устраивают наружные сети холодоснабжения и водостока. Также на техническом этаже корпуса А усиливают стены.

Готовится установка канализационно-насосной станции — рабочие уже залили бетонную плиту и начинают монтаж оборудования.

На подземной парковке монтируют межсекционные пожарные ворота — они готовы на 65%. На минус четвертом уровне бетонирование полов выполнили на 70%.

Со стороны МИРЭА окончили врезку водопровода, а в распределительной трансформаторной подстанции устроили выводы для кабелей.

Всего на площадке работают 840 человек. В зависимости от объема выполненных работ меняется количество рабочих.

Подрядные организации, которые достраивают жилые комплексы, контролируется подведомственным департаменту гражданского строительства столицы Московским фондом защиты прав дольщиков.

«ЖК „Академ Палас“ — один из старейших столичных долгостроев. Он возводится на западе столицы в районе Тропарево-Никулино по адресу: проспект Вернадского, вл. 78. В трех корпусах-башнях, объединенных стилобатом, предусмотрено 718 квартир. Общая площадь жилого комплекса составляет более 200 тыс. кв. м. Квартиры в нем ожидают 243 дольщика», — сказал Загрутдинов.

Он уточнил, что ввод объекта в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал текущего года.

Застройщиком АО «ОСК» не был реализован проект. Он частично выполнил кладочные и монолитные работы. Решение завершить строительство ЖК на средства города принял мэр Москвы Сергей Собянин.

Департамент гражданского строительства Москвы обладает полномочиями и функциями, связанными с завершением строительства проблемных объектов на бюджетные средства.

«Сейчас за счет городского бюджета достраивается 6 проблемных объектов. В них ожидают свои квартиры около 2,5 тыс. дольщиков», — подчеркнул Загрутдинов.