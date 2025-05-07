За три дня в Подмосковье на земельно-имущественные торги выставили 77 объектов

С 28 по 30 апреля в Московской области на торги выставлено 77 объектов, из которых 52 земельных участка в аренду, 16 земельных участков на продажу, 5 нежилых помещений на продажу и 4 лота на продажу земельного участка со зданием. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

Земельные участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства (ЛПХ) подходят для возведения частного дома.

Так, в Рузском муниципальном округе продается земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 10 соток, расположенный в п. Колюбакино. Начальная цена на аукционе — 986 360 руб.

А в Талдомском городском округе в аренду можно взять земельный участок для ведения индивидуального жилищного строительства, площадью почти 15 соток, расположенный в рабочем поселке Вербилки. Срок аренды 20 лет. Начальная цена на торгах ежегодной арендной платы составляет 61 257,38 руб./год.

Основной принцип торгов — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Московской области. Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Для участия обязательно потребуется получить усиленную квалифицированную электронную подпись в любом из аккредитованных удостоверяющих центров.

Обзоры законодательства (44-ФЗ, 223-ФЗ, ЗИТ) и полезные пошаговые инструкции по участию в земельно-имущественных торгах Подмосковья регулярно размещаются в телеграм-канале комитета по конкурентной политике Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что многие мечтают жить в частном доме на земле, но без государственной программы реализовать это желание крайне сложно. Поэтому любое участие государства, федеральных или региональных органов власти очень важно для ИЖС.

«У нас есть ряд проектов, которые мы реализуем. Их порядка 10, и они есть не только у нас в регионе. Их прелесть в том, что это не просто хаотичная застройка. Это индивидуальные дома с возможностью организации работы, открытия малого бизнеса, школ, поликлиник», — рассказал Воробьев.