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За неделю в Подмосковье из аварийных домов переселили 412 человек

На прошедшей неделе в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в 23 городских округах Подмосковья расселено 412 человек из аварийного жилья, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Из аварийного жилищного фонда расселены 412 человек из 178 жилых помещений общей площадью 6 601,88 кв. метров в следующих округах: Волоколамский, Воскресенск, Дмитровский, Зарайск, Клин, Коломна, Луховицы, Орехово-Зуевский, Подольск, Пушкинский, Сергиево-Посадский, Серпухов, Солнечногорск, Ступино, Талдомский, Химки, Шатура, Шаховская, Щелково, Дзержинский, Мытищи, Раменский, Павлово-Посадский.

Гражданам предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, выплачена выкупная стоимость, предоставлены сертификаты, приобретены квартиры на вторичном рынке.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.