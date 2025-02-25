За год на северо-западе Москвы демонтировали более 360 самовольных объектов

В СЗАО Москвы за прошедший год освобождено около 27 тыс. кв. м территории, ранее занятой незаконными объектами. Об этом, подводя итоги работы Госинспекции по недвижимости в северо-западном административном округе столицы за 2024 год, сообщил начальник ведомства Иван Бобров.

Госинспекция по недвижимости отвечает за контроль использования земель и объектов нежилого фонда во всех округах столицы, включая Северо-Западный, который объединяет 8 районов.

По словам начальника контрольного ведомства, во время мониторинга СЗАО в 2024 году было обнаружено 679 самовольных построек общей площадью свыше 137,6 тыс. кв. м. Из них 108 объектов являлись капитальными, а 571 — некапитальными.

«Это в 2,3 раза меньше, чем в 2023 году, когда было зафиксировано 1583 нелегальных объектов. Мы связываем значительное сокращение фактов возведения самостроя с системной информационно-разъяснительной работой ведомства: инспекция регулярно проводит открытые вебинары, семинары и индивидуальные консультации», — пояснил Бобров.

На текущий момент в СЗАО демонтировано 363 незаконных объекта, что позволило освободить 26,8 тыс. кв. м территории. Кроме того, на ранних стадиях удалось предотвратить 6 случаев возведения самостроя.

Госинспекция по недвижимости также продолжает выявлять строения, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, для их последующего восстановления или сноса. В 2024 году при участии ведомства в округе было снесено 24 аварийных объекта, а 19 ветхих зданий приведены в надлежащий вид.