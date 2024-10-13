За 3 года в Москве построят 7 млн кв м жилья по программе реновации

В течение ближайших трех лет в столице планируется возведение и проектирование 7 млн «квадратов» жилой недвижимости в рамках городской программы реновации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На ее реализацию в проекте бюджета на три года мы заложили 1,2 трлн рублей», — написал столичный градоначальник в своем Telegram-канале.

Также в рамках программы реновации на 2025–2027 годы предусмотрено строительство объектов социальной инфраструктуры и комплексное благоустройство городской среды.

Кроме того, будет продлена программа «Мой район». Особое внимание будет уделено вопросам озеленения, обновления освещения, дорожного покрытия, остановочных пунктов и подъездов к жилым домам и другим аспектам благоустройства.

В рамках столичной программы комплексного развития территорий будет создана инфраструктура для развития мегаполиса. С помощью инвесторов Москва будет возводить современные жилые комплексы и промышленные объекты на месте бывших промзон и территорий, которые используются недостаточно эффективно. Это позволит создать новые рабочие места.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что в столице более 61 тыс. семей переехали в новые квартиры с момента старта программы реновации.