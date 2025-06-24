За 2025 год Мособлархитектурой выдано 35 тысяч градпланов для проектирования

В первом полугодии 2025 года в Московской области выдано 35 тысяч градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ), что на 2 тысячи больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

ГПЗУ — обязательный документ для тех, кто планирует капитальное строительство или реконструкцию, и содержит информацию о допустимых параметрах застройки и возможных ограничениях. С начала года в Подмосковье 12 тысяч ГПЗУ выданы под нежилые объекты, включая склады, производства, торговлю и услуги. Это свидетельствует о растущей деловой активности и создании новых рабочих мест.

Основной рост обеспечили заявки под индивидуальное жилищное строительство — 21 тысяча планов, или 60% от общего числа. Для ИЖС ГПЗУ не является обязательным, однако многие собственники используют его для оценки перспектив застройки — от параметров дома до правовых ограничений.

Лидерами по количеству выданных ГПЗУ стали Раменский округ (3 тыс.), Истра (2,5 тыс.) и Дмитровский округ (1,9 тыс.).

Услуга предоставляется бесплатно и доступна онлайн на портале госуслуг Подмосковья. Срок — до 14 рабочих дней. Вместе с ГПЗУ заявитель получает сведения о технических условиях подключения к сетям и может дополнительно оформить заключения от Роснедр и системы «Безопасный регион».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что программа сертификатов по переселению из аварийного жилья оказалось удобной и оперативной.

«Вы знаете, что мы первыми из регионов предложили сертификаты, которые позволяют человеку свободу выбора в части географической возможности приобрести жилье. <…> Мы ее (программу – ред.) дальше продолжаем», – добавил Воробьев.