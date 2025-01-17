За 2024 год в Петербурге ввели в эксплуатацию 2,66 млн кв метров жилья

В Санкт-Петербурге сдали в пользование 56 тысяч квартир в 2024 году

17 января в Петербурге подвели итоги работы строительной отрасли за прошлый год. Вице-губернатор Николай Линченко озвучил впечатляющие цифры. В 2024 году в городе было введено в эксплуатацию 2,66 миллиона квадратных метров жилья, включая 986 жилых домов и 56 тысяч квартир, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Кроме того, за прошлый год сданы рекордные 118 социальных объектов, что значительно повысило уровень городской инфраструктуры.

На 2025 год запланировано не менее 2,6 миллионов квадратных метров жилья и 24 новых социальных объекта. Также в этом году строители намерены завершить около 100 объектов транспортной инфраструктуры, из которых 40% будет реализовано в рамках Адресной инвестиционной программы, а остальные 60% — за счет частных инвестиций.

«Мы сделаем акцент на наращивании объемов проектирования и улучшении дорожной инфраструктуры Петербурга», — отметил Личенко.

Он подчеркнул, что город продолжит динамичное развитие, поддерживая темпы строительства и ввода новых объектов.