За 2024 год в Петербурге ввели в эксплуатацию 2,66 млн кв метров жилья
17 января в Петербурге подвели итоги работы строительной отрасли за прошлый год. Вице-губернатор Николай Линченко озвучил впечатляющие цифры. В 2024 году в городе было введено в эксплуатацию 2,66 миллиона квадратных метров жилья, включая 986 жилых домов и 56 тысяч квартир, сообщает газета «Петербургский дневник».
Кроме того, за прошлый год сданы рекордные 118 социальных объектов, что значительно повысило уровень городской инфраструктуры.
На 2025 год запланировано не менее 2,6 миллионов квадратных метров жилья и 24 новых социальных объекта. Также в этом году строители намерены завершить около 100 объектов транспортной инфраструктуры, из которых 40% будет реализовано в рамках Адресной инвестиционной программы, а остальные 60% — за счет частных инвестиций.
«Мы сделаем акцент на наращивании объемов проектирования и улучшении дорожной инфраструктуры Петербурга», — отметил Личенко.
Он подчеркнул, что город продолжит динамичное развитие, поддерживая темпы строительства и ввода новых объектов.