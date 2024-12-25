Wildberries покупает небоскреб в «Москва-Сити»

Объединенная компания Wildberries и Russ приобретает строящийся офисный небоскреб в районе бизнес-центра «Москва-Сити», чтобы создать там свою штаб-квартиру, сообщает РБК .

Здание будет находиться на Краснопресненской набережной, у моста Багратион. Его планируемая высота — 398 м. Застройщик называет его самым высоким офисным зданием в столице. В нем может находиться 17 тыс. работников.

Всего в здании будет 75 этажей. Также возведут шесть подземных. Его планируют достроить к 2030 году. На данный момент проект находится на стадии экспертизы проектной документации.

Основательница Wildberries Татьяна Ким рассказала, что появление единой штаб-квартиры РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ — ред.) — важный этап. По ее словам, были изучены многие строящиеся офисные здания, но в организации остановились именно на бизнес-центре у моста Багратион из-за удобства расположения.

Ранее стало известно, что Wildberries и Russ разрешат возвращать товары в любой пункт выдачи. Компания разработала новый инструмент по формированию QR-кодов.