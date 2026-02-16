Выпускники МГАХИ начнут преподавать в школе искусств ЖК «Апрелевка Клаб» в Подмосковье

В жилом комплексе «Апрелевка Клаб» в Наро-Фоминском округе откроется школа искусств, где занятия будут вести выпускники МГАХИ имени В. И. Сурикова. Проект реализуется в рамках соглашения между девелопером ФСК Family и институтом, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Ученики смогут обучаться по специальным программам, разработанным факультетом дополнительного профессионального образования МГАХИ, и получат возможность ранней профориентации в сфере изобразительного искусства. В рамках сотрудничества также готовится выставка работ будущих преподавателей, которая пройдет в Доме культуры Наро-Фоминска и на территории жилого комплекса «Парк Апрель».

Проект «Апрелевка Клаб» реализуется как комплексное освоение территории с малоэтажной застройкой и развитой инфраструктурой. Для жителей предусмотрены детский сад, школа с классами МГИМО, поликлиника и физкультурно-оздоровительный комплекс. Особое внимание уделяется развитию культурной среды: на территории комплекса планируется размещение арт-объектов и проведение выставок.

ФСК Family внедряет новый подход к загородному девелопменту, интегрируя образовательные и культурные проекты в жилую среду. Такой формат отвечает запросу на долгосрочное проживание и высокое качество жизни семей. В Московской области девелоперы строят необходимую инфраструктуру в рамках комплексного развития территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.