Выяснилось, сколько стоит самая дешевая квартира в Москве

Аналитический центр ИНКОМ-Недвижимость рассказал, что на вторичном рынке Москвы можно найти самую недорогую квартиру по цене 4 800 000 рублей, сообщает «Финансы Mail» .

Это студия в жилом комплексе «Некрасовка», общая площадь которой составляет 19,3 кв. м. Она располагается на втором этаже 17-этажного здания, построенного в 2017 году. В квартире есть застекленная лоджия. ЖК находится на улице Недорубова, в районе Некрасовка, ЮВАО. В студии сделан ремонт, а окна выходят во двор.

Еще одна из самых недорогих квартир — студия площадью 19 кв. м. с отделкой стоимостью 5 190 000 рублей. Она находится на первом этаже девятиэтажного здания, построенного в 1975 году, на улице Домодедовская, в районе Орехово-Борисово Северное, ЮАО. В квартире имеется совмещенный санузел, лоджия. Окна выходят во двор.

По словам Сергея Шломы, директора направления «Вторичный рынок» компании ИНКОМ-Недвижимость, начиная с первого месяца 2024 года стоимость на вторичное жилье остается практически неизменной даже при снижении интереса покупателей. Это связано с «медленным пополнением предложения и недостатком ликвидных объектов».

Однако инфляция в стране оказывает все более ощутимое воздействие на рынок недвижимости. В условиях инфляционного давления все меньше факторов свидетельствуют о снижении цен на жилье.

«В ближайшей перспективе вторичка едва ли станет доступнее. Но и о подорожании в отсутствие ипотеки и невысокого спроса вряд ли стоит говорить», — заключил эксперт.