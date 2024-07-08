Выдачи ипотеки выросли на 44% в июне перед завершением льготных программ в РФ

По данным аналитической компании Frank RG, в июне 2024 года россияне взяли жилищной ипотеки на 777,2 млрд руб. в преддверии завершения льготных программ, сообщает РБК .

Июньские выдачи ипотеки выросли в денежном выражении на 44% по сравнению с маем. Средняя сумма ипотечной ссуды в первый месяц лета составила 4,4 млн руб., что является максимумом с 2014 года.

Высокий спрос на ипотеки эксперты связали с окончанием массовых льготных госпрограмм со ставками 8% и 6%, которые перестали действовать с 1 июля 2024 года в РФ.

Всего выдача жилищных кредитов увеличилась на 6% год к году. Тем не менее, выдачи ипотеки в июне этого года не превысили рекордных показателей 2023 года, когда спрос на льготную ипотеку был высоким из-за роста ставок по рыночным программам и сообщений об ужесточении условий по госпрограммам в декабре. К примеру, в сентябре 2023 года банки одобрили 231,8 тыс. жилищных кредитов на 962,4 млрд руб.

Ранее стало известно, что первичный российский рынок также увеличился в преддверии окончания льготной ипотеки. В январе–июне этого в РФ на рынок выпустили новые проекты по строительству 23,6 млн кв м жилья.